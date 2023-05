Giunta approva aumento del Fondo per il credito alle Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede l'aumento di 20 milioni di euro della dotazione finanziaria dell'intervento straordinario per la liquidità delle imprese. Si tratta di un provvedimento che incrementa la sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Le ulteriori risorse consentono di favorire le imprese e i professionisti veneti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché senza sufficienti garanzie. La garanzia pubblica sostituisce le garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. La sezione regionale opera mediante la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti e per operazioni loan by loan. Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni, iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti titolari di partita Iva, sia per esigenze di investimento sia di liquidità.

"Negli ultimi due anni - afferma l'assessore all'economia, Roberto Marcato - la Regione ha messo a disposizione, complessivamente, ben 61 milioni di euro. Attualmente la sezione speciale ha una dotazione di 41 milioni. Risorse tutte impegnate che hanno consentito di attivare 11.459 operazioni a fronte di investimenti per un importo pari a circa 1,3 milioni. Numeri che ben descrivono il successo di un provvedimento che risponde perfettamente alla richiesta di sostegno delle nostre imprese nel campo dell'accesso al credito".

Il settore che ha maggiormente beneficiato dell'intervento regionale è stato quello dell'industria, con 6.103 operazioni garantite, seguito dal commercio con 3.128; la microimpresa è quella che ha registrato il maggior accesso alla Sezione con 7.133 operazioni, seguita dalla piccola impresa, con 3.592 operazioni garantite. (ANSA).