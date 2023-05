'Giornate del Made in Italy' dal 29 maggio al 2 giugno

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, si terranno dal 29 maggio al 2 giugno "Le Giornate del Made in Italy Digitale". Un'iniziativa, promossa dal Maeci con ICE Agenzia e Amazon, che intende sostenere e valorizzare i prodotti italiani nel mondo con una promozione speciale di migliaia di prodotti certificati Made in Italy attraverso apposite "vetrine virtuali" di Amazon. Undici i paesi in cui saranno attive queste vetrine: Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Svezia, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. L'evento è stato presentato questa mattina, alla Farnesina, dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e, in un videomessaggio dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sono intervenuti anche il Presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, e la Vice Presidente Amazon - Country Manager - Italia e Spagna, Mariangela Marseglia. (ANSA).