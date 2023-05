Falcone,Regione favorisce crescita rimuovendo ostacoli a Pmi

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - «Il governo Schifani intende favorire nuove condizioni di crescita della Sicilia e di irrobustimento del nostro tessuto produttivo. Oggi puntiamo ancor di più sulle garanzie di liquidità e credito per le aziende e gli operatori economici di vario genere, per rimuovere ogni ostacolo alla libertà d'impresa e all'affermazione sul mercato delle aziende e dei professionisti siciliani». Così l'assessore all'Economia, Marco Falcone, sulle tre nuove misure di sostegno da 155 milioni di euro che il governo Schifani ha varato in favore delle Pmi siciliane. (ANSA).