Confindustria Cosenza,bene Caruso su adeguamento stadio

(ANSA) - COSENZA, 19 MAG - "Lo stadio di Cosenza San Vito-Marulla rappresenta da sempre uno dei principali luoghi di positiva aggregazione sociale cui fa riferimento l'intero territorio provinciale al punto da risultare tra quelli che fanno registrare il maggior numero medio di spettatori della categoria". Lo dichiara il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli.

"Popolarità e passione per il calcio, quando opportunamente intercettate, regolate e messe a sistema - aggiunge Amarelli - costituiscono un importante ed utile fattore comune che funge da catalizzatore per tutte le possibili declinazioni delle discipline sportive e per attività economiche dirette ed indotte, fino a rappresentare un consistente momento di attrazione turistica".

A giudizio del numero uno degli industriali della provincia di Cosenza - è detto in una nota, "in un sistema urbano alla ricerca dell'individuazione di nuovi marcatori identitari necessari a rafforzare una visione di futuro sostenibile e di qualità 'diventa prioritario iniziare ad investire sull'esistente per farlo assurgere ad una delle possibili eccellenze nell'ambito di un più complessivo disegno che miri ad obiettivi di sviluppo e di benessere sociale di lungo periodo'".

"In questa ottica ed in assoluta coerenza con una omogenea visione generale delle dinamiche del settore, già messa in atto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, si muove nella giusta direzione e merita di essere sostenuta la richiesta avanzata dal sindaco del Comune di Cosenza Franz Caruso allo stesso presidente Occhiuto, tesa a sostenere l'amministrazione comunale per la realizzazione di un progetto di adeguamento complessivo dello stadio San Vito-Marulla. Costituirebbe - sottolinea Amarelli - un primo tassello tangibile in direzione del consolidamento di riferimenti positivi e di coinvolgimento popolare in uno con la necessità di recuperare e difendere le tradizioni, guardando al nuovo ed ai fermenti verso l'innovazione che pervadono il territorio". (ANSA).