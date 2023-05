Confcommercio, prezzi in calo ma è ancora crisi energia (2)

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Confcommercio evidenzia che "negli ultimi tre anni i costi energetici di elettricità e gas per le imprese del terziario di mercato sono fortemente aumentati passando dai 13,4 miliardi del 2019, ai 18,6 del 2021 fino ai 32,9 miliardi del 2022.

Dalle simulazioni, per i diversi settori, per un albergo di medie dimensioni, ad aprile 2023, si registra una riduzione del prezzo della bolletta dell'energia elettrica intorno al 5% rispetto al mese di marzo, ma rispetto ad aprile 2021 la bolletta risulta superiore del 30,4%. E per il gas la bolletta mensile per i mesi invernali 2023-2024 - in media 2.278 euro - risulta in riduzione del 33% rispetto all'inverno 2022-2023, ma ancora superiore del 44% rispetto alla bolletta dell'inverno 2020-2021.

Nei bar la bolletta elettrica scende del 6% rispetto a marzo (-6%) ma è ancora superiore del 41,5% rispetto ad aprile 2021 ed il costo del gas previsto per l'inverno 2023-2024 risulta sostanzialmente in linea con il costo dell'inverno 2020-2021.

Per i ristoranti: -6% per l'energia elettrica ad aprile ma +40,7% rispetto allo stesso mese del 2021; l'importo mensile per l'inverno 2023-2024, è in netta riduzione rispetto all'inverno 2022-2023 (-36,4%) ma ancora del 13% superiore rispetto all'inverno 2020-2021.

Per i negozi di generi non alimentari, ad aprile 2023, la bolletta elettrica sale del 16%. Rispetto alla bolletta di aprile 2021, l'incremento è del 28,6%. Il costo del del gas previsto per l'inverno 2023-2024 risulta sostanzialmente in linea con il costo dell'inverno 2020-2021.

La bolletta elettrica pagata dai negozi di generi alimentari per il mese di aprile 2023 è in calo del 5% rispetto a marzo 2023 ma in aumento del 32,5% rispetto ad aprile 2021. Per il gas, bolletta per l'inverno 2023-2024 sostanzialmente in linea con il costo dell'inverno 2020-2021.

Per le grandi superfici di vendita la bolletta elettrica di aprile è in riduzione del 6% rispetto a marzo, ma segna un +30,4% rispetto ad aprile 2021. Mentre per il gas l'importo medio mensile della bolletta, per l'inverno 2023-2024 è in netta riduzione rispetto all'inverno 2022-2023 (-37%), ma ancora del 5% superiore rispetto al 2020-2021.

Nei trasporti, ad aprile 2023, il prezzo alla pompa del gasolio si è attestato in media su 1,76 euro al litro, in riduzione del 2,8% rispetto al mese di marzo, quello della benzina si è attestato in media su 1,87 euro, in lieve aumento rispetto al mese di marzo dell'1,1%. "Si è quindi chiusa la fase di anomalia del mercato dei carburanti, in cui il prezzo del gasolio era risultato più alto di quello della benzina". (ANSA).