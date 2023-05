Cna Piemonte al Festival del Cinema di Cannes

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Cna Piemonte partecipa al Festival del Cinema di Cannes: si è unita infatti alla delegazione piemontese guidata dall'assessore alle Attività produttive del Piemonte, Andrea Tronzano, con Gianluca Curti, presidente nazionale Cna Cinema e Mattia Puleo, presidente regionale Cna Cinema.

"E' una grande emozione e un grande traguardo per il comparto piemontese - sottolinea Puleo - che porta a Cannes una nutrita delegazione di imprese piemontesi a dimostrazione di una Regione in grande crescita e sviluppo".

"Siamo orgogliosi - aggiunge il segretario regionale di Cna Piemonte, Delio Zanzottera - di aver contribuito allo sviluppo del comparto dell'audiovisivo grazie alla stretta collaborazione con l'assessorato alle Attività produttive. La nuova vision vede lo stanziamento di ingenti risorse per il comparto e permette oggi di rendere il Piemonte e il suo tessuto produttivo fatto di microimprese della filiera dell' audiovisivo e del mondo dell'artigianato estremamente competitivo. Grazie al lavoro svolto il Piemonte entra a pieno titolo tra le Regioni altamente attrattive dando slancio alla ripresa e al mercato".

Il comparto cinema di Cna, rimarca l'associazione, "si conferma ancora una volta pronto a far cooperare e a tradurre in azioni concrete i progetti che gli imprenditori e gli artigiani del settore mettono in campo, sia a livello regionale che nazionale e, in questo caso, internazionale". (ANSA).