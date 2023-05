'Bolsonaro non doveva pagare il fisco per gioielli sauditi'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 19 MAG - Possibile svolta nel caso dei gioielli donati dall'Arabia Saudita a Jair Bolsonaro: l'ex presidente brasiliano non doveva niente al fisco per riceverli in regalo, avendo solo l'obbligo di informare l'autorità doganale del loro ingresso in Brasile.

A sostenerlo è l'Agenzia delle entrate in risposta a una richiesta della polizia federale che sta conducendo le indagini e davanti alla quale Bolsonaro è già comparso per testimoniare.

"L'Agenzia delle entrate precisa che non c'è riscossione della tassa di importazione nei confronti dell'Unione quando si tratta di beni destinati al presidente, anche se entrano nel Paese 'portati e trasportati da un viaggiatore straniero'", riporta il quotidiano O Globo, che ha avuto accesso ai documenti.

La difesa di Bolsonaro ha già annunciato che utilizzerà la lettera dell'Agenzia delle entrate per ribaltare le accuse di evasione fiscale a carico dell'ex presidente. (ANSA).