Amazon, 'con Made in Italy days spinta all'export'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Grazie a questa azione siamo certi di poter contribuire attivamente alla crescita economica del nostro tessuto produttivo, obiettivo primario del nostro governo, accompagnando le oltre 20.000 realtà italiane che hanno scelto Amazon allo scopo di raggiungere 1,2 miliardi di euro annui di vendite all'estero entro il 2025". Lo ha affermato Mariangela Marseglia, Vicepresidente e Country Manager Amazon.it e Amazon.es. al lancio delle "Giornate del Made in Italy Digitale" iniziativa promossa congiuntamente da Ministero degli Affari Esteri, Ice Agenzia e Amazon per la promozione del Made in Italy nel mondo attraverso il sito Amazon. (ANSA).