Addio coop Enoteca Provincia. Pd, 'salvate lavoratori'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Cambio di gestione per l'enoteca della ex Provincia di Roma ai Fori, proprio dirimpetto alla Colonna Traiana: alla cooperativa 'Men at work' subentra nel bando una srl. Il Pd del Campidoglio chiede però attenzione per il personale uscente, portatore di fragilità sociale.

"Ogni scelta ha le sue motivazioni, ma credo non sia utile alla città non garantire continuità lavorativa - afferma la presidente della commissione Lavoro Erica Battaglia - Il lavoro della 'Men at Work' ha garantito in questi anni inserimenti lavorativi di persone con disabilità ed ex detenuti, offrendo peraltro un ottimo esempio di inclusione lavorativa e qualità del servizio. L'enoteca della ex Provincia ai Fori non sarà più esempio di inclusione nel centro della città perché una Srl si è aggiudicata il nuovo bando, ma garantire clausole sociali di riassunzione per il personale fino ad oggi impiegato mi sembra il minimo sindacale. Con dispiacere vengo a conoscenza di questo passaggio di consegne. Chiedo almeno che si abbiano a cuore i destini di quei lavoratori che, in mercato competitivo, non avrebbero chance. Roma è una città per tutti. La città Metropolitana ne tenga conto e proceda a convocare i nuovi affidatari per i seguiti del caso". "Roma - aggiunge la consigliera Antonella Melito - perde quella che era anche riconosciuta come enoteca sociale, proprio per le politiche di inclusione messe in campo dentro e fuori gli spazi di Città Metropolitana. Nell'augurare buon lavoro alla srl aggiudicataria del bando, auspico un'attenzione verso i lavoratori più fragili impiegati dalla cooperativa". (ANSA).