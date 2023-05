Abi-Entrate, 'con rialzo dei tassi mutui meno accessibili' (2)

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Nel 2022, sottolinea il rapporto, il rialzo dei tassi da parte della Bce si è riflesso sulle condizioni di accesso per l'acquisto di una abitazione da parte delle famiglie italiane, con l'indice di affordability che è risultato in flessione per 1,2 punti percentuali rispetto all'anno prima. Le tendenze dei primi mesi di quest'anno confermano la prosecuzione di una fase discendente dell'indice.

Nonostante tale riduzione i livelli dell'indice risultano ancora significativamente elevati nel confronto storico e questo grazie al costo del credito il cui contributo rimane significativamente positivo.

A fine 2022 inoltre, poco più del 50% delle famiglie giovani non proprietarie poteva accedere all'acquisto di una abitazione; questo dato è inferiore di 3,5 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel primo semestre, ma significativamente superiore alla media storica e in particolare ai dati del 2011-2012 quando la quota di famiglie giovani in grado di poter accedere all'acquisto di una abitazione era di poco inferiore al 20%. (ANSA).