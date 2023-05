++ Abi-Entrate, +4,7% vendite case in 2022, frenata fine anno ++

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Nel 2022 il mercato immobiliare italiano delle abitazioni è cresciuto raggiungendo un volume di scambi mai visto negli ultimi quindici anni ma negli ultimi mesi dell'anno il caro inflazione e l'aumento dei tassi hanno provocato una frenata, mandando gli indici in territorio negativo. Come emerge dal rapporto Abi-Agenzia delle Entrate lo scorso anno sono state 780 mila le abitazioni comprate e vendute, oltre 30 mila unità in più del 2021 (+4,7%) anche se nell'ultimo trimestre il calo è stato del 2,1%. I Comuni capoluogo sono stati più resistenti alle dinamiche di flessione. (ANSA).