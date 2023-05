Urso, 'aggiungere sostenibilità a qualità del Made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il prodotto italiano è considerato universalmente 'bello, buono e ben fatto', ma bisogna aggiungere l'aggettivo 'sostenibile' sia sul piano ambientale sia su quello etico". Così il Ministro Urso durante la conferenza "Impresa sostenibile e democrazia nei luoghi di lavoro", organizzata da Fit-Cisl in occasione della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare "La partecipazione al lavoro".

In merito a quest'ultima, ha dichiarato: "Consente al sindacato di riprendere un ruolo propositivo e di farsi carico delle esigenze generali. Il fatto che io sia qui è la conclamata dimostrazione che il governo vuole confrontarsi nel merito e nel metodo".

"È una proposta - ha aggiunto - che non pone degli obblighi ma consente di rendere più sostenibile l'impresa italiana nel percorso di nuova politica industriale, e può rafforzare il nostro sistema produttivo" (ANSA).