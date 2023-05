Tridico, 'commissariare l'Inps non è corretto'

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAG - "Il Commissariamento dell'Inps con un decreto legge di necessità e urgenza è una procedura non corretta". Lo ha ribadito all'Aquila il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, sulla scia delle polemiche per il cambio dei vertici dell'Inps avviato dal governo Meloni anticipando con un decreto legge la scadenza naturale delle cariche.

"Non c'era bisogno - spiega - di commissariare un ente che sta funzionando bene. Non è in corso un cambiamento della governance, come pure è avvenuto in passato. Non è maturata la mia scadenza, né quella del cda, né soprattutto del direttore generale. È una procedura sgradevole nei confronti della struttura tecnica dell'istituto che sta lavorando bene. Rimango comunque dell'idea che non farò ricorso contro la mia rimozione anticipata". (ANSA).