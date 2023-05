Tridico all'Aquila incontra 87 neo assunti dell'Inps

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAG - "L'Aquila ha dato tanto all'istituto in questi anni di grave crisi e post terremoto e oggi incontriamo i 87 nuovi assunti della regione Abruzzo che rientrano nelle 12mila persone assunte in quattro anni a fronte di 8mila pensionamenti. In particolare il 17 aprile 2023 abbiamo immesso in servizio oltre 4mila e 100 persone, nelle prossime settimane scorreranno le graduatorie per inserire altri 800": così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, all'Aquila, dove ha incontrato nella sede dell'istituto i neo assunti.

All'Aquila rimane la questione aperta per una decina di lavoratori dell'ex call center Inps, i quali sono rimasti fuori dal concorso cui sono stati internalizzati, quindi stabilizzati, i lavoratori. "L'esperienza dell'internalizzazione - ha spiegato Tridico - è stata molto apprezzata da tutti i 3.014 lavoratori coinvolti, di cui oltre 500 all'Aquila. Abbiamo valorizzato tutte le esperienze maturate negli anni. L'attuale Società Inps Servizi è in espansione e mi sembra ragionevole supporre che i primi ad essere assunti nella successiva ampliamento del personale saranno i pochissimi rimasti fuori dalla commessa".

