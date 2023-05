Tajani a riunione sul Made in Italy,'sostegno a export priorità'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha convocato questa mattina alla Farnesina una riunione operativa, in vista della calendarizzazione del decreto sul Made in Italy, con i vertici di Ice Agenzia, Cassa Depositi e Prestiti, Simest e Sace.

La riunione ha consentito di programmare le prossime strategie utili a rafforzare l'internazionalizzazione e l'export delle imprese italiane, facendo leva sul ruolo centrale del Ministero degli Esteri nel sostegno pubblico all'export, avendo il Dicastero compiti di indirizzo e vigilanza su Agenzia ICE, di amministrazione degli strumenti di finanza agevolata gestiti da SIMEST e di copresidenza del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'export.

Il Vicepremier ha confermato che "il sostegno all'export rientra fra le priorità del Governo" e ribadito la centralità della "diplomazia per la crescita" promossa anche attraverso specifici business forum nel corso delle sue missioni, per sostenere il Made in Italy "attraverso misure a supporto delle aziende italiane, comprese quelle di finanza agevolata, a favore del comparto fieristico e quelle relative all'e-commerce e alla digitalizzazione". (ANSA).