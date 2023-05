Manifesto Confindustria Veneto Est per transizione green

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Un impegno "per migliorare la propria sostenibilità, con azioni condivise volte ad incrementare l'efficienza e traghettare il territorio alla trasformazione sostenibile" e all'"obiettivo climate-neutral entro il 2050". Assolvendo, come cluster, al ruolo di traino innovativo del tessuto locale, opportunità di agevolazioni (normative ed economiche), attrazione di investimenti in R&D sostenibile, ma anche rete relazionale per risolvere procedure e difficoltà burocratiche che rallentano i progetti di innovazione sostenibile. E' il Manifesto della Sostenibilità realizzato dal Comitato Grande Industria di Confindustria Veneto Est, con la partecipazione di PwC, presentato alla "Settimana della Sostenibilità" in corso a Treviso.

Il documento candida Venezia e in particolare Porto Marghera, a modello nazionale di transizione energetica ed ecologica efficace ed inclusiva, esportabile in altre aree del Paese.

Grazie alla riconversione sostenibile e investimenti per l' innovazione realizzati dalle aziende insediate negli ultimi 5 anni (oltre 3 miliardi e altri 2 stanziati): dalla prima riconversione al mondo di una raffineria tradizionale in bioraffineria; alla costruzione di un impianto per lo stoccaggio e la distribuzione di Gnl; alla realizzazione, da parte di una multinazionale, di un piano innovativo per diventare il produttore di riferimento dei sali di litio (essenziali per le batterie dei motori elettrici); così come la riconversione delle centrali elettriche che ha dato a Venezia il primato in Europa per la più grande turbina costruita; al primo distributore di idrogeno in Italia e, oggi, al ruolo di Hydrogen Park per lo sviluppo a Marghera dell'hub veneto dell'idrogeno. Ai progetti in corso, tra cui la sostituzione di forni e sale compressori nel settore siderurgico, la riconversione dell'impianto di cracking, il potenziamento dei trasporti su ferro, l'elettrificazione di banchine, dello scalo portuale e delle linee legate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Per quanto riguarda l'accessibilità a Porto Marghera, l'indagine rileva la richiesta di potenziare l'escavo dei canali portuali, completare il marginamento delle sponde dei canali industriali, istituire una cabina di regia per le chiusure del Mose in sintonia con le esigenze delle attività economiche, ottenere la continuità operativa (h24) dei servizi nautici e del lavoro in banchina e nei terminal. (ANSA).