Maltempo: Legacoop, al via raccolta fondi per l'Emilia-Romagna

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Al via una campagna di raccolta fondi per i territori colpiti dall'alluvione promossa da Legacoop nazionale, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Bologna, Legacoop Imola, Legacoop Estense. Lo fa sapere in una nota, sottolineando che il movimento cooperativo "è vicino alle comunità dell'Emilia-Romagna, la cui vita è stata drammaticamente sconvolta dal susseguirsi di eventi atmosferici di una violenza inusitata. Oltre ad esprimere il cordoglio alle famiglie delle vittime provocate dall'alluvione, siamo fortemente preoccupati per i pesantissimi danni alle abitazioni e alle attività produttive, dall'agricoltura all'edilizia, all'industria e al turismo, aggravati dai danneggiamenti alle infrastrutture viarie che in alcuni casi rendono difficili le operazioni di soccorso".

A fronte di questa situazione drammatica, "riteniamo doveroso attivare un'azione concreta di solidarietà e di sostegno alle cooperative ed ai territori maggiormente colpiti dalle devastazioni causate dall'alluvione". Per questo Legacoop nazionale, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Legacoop Estense hanno deciso di promuovere una raccolta di fondi da destinare, dopo avere individuato con gli amministratori locali le aree prioritarie di intervento, a progetti che consentano, in particolare, di ripristinare strutture pubbliche compromesse dall'alluvione, per agevolare un ritorno alla normalità più rapido possibile". Per farlo, invitano dunque le cooperative che vogliano aderire alla campagna a versare i loro contributi sul conto corrente presso Unicredit intestato a Legacoop nazionale Iban: IT64T0200805038000106601844 con la causale "Solidarietà Emilia-Romagna". (ANSA).