Maltempo: Confindustria Romagna ringrazia Abi e banche

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Confindustria Romagna desidera ringraziare l'Abi e le banche aderenti per "la rapidità con cui sin da inizio maggio sono stati sospesi i mutui nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna nonché della decisione di estendere tale misura anche in quella di Rimini".

L'associazione degli imprenditori, in una nota, "ringrazia tutti quegli Istituti che in questi giorni hanno manifestato concretamente disponibilità a sostenere l'economia del territorio mettendo a disposizione cospicui plafond: la vicinanza del settore bancario in questo momento di difficoltà è irrinunciabile e preziosa".

Confindustria Romagna, inoltre, chiede che nell'immediato "siano attivati tutti i possibili ammortizzatori sociali (in primis cassa integrazione in deroga) per tutte quelle imprese che non riusciranno a riprendere a regime l'attività produttiva, siano adottate misure urgenti per la sospensione dei pagamenti di imposte, tributi e contributi e pendenti e venga richiesto all'Ue una deroga rispetto al regime di aiuto alle imprese".

(ANSA).