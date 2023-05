Maltempo: Bcc stanzia 200 milioni per Marche e Emilia

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Il Gruppo Cassa Centrale, insieme alle banche di credito cooperativo affiliate operanti in Emilia Romagna e nelle Marche, annuncia di aver stanziato un primo plafond del valore di 200 milioni di euro destinato alle persone e alle imprese colpite dal maltempo, con l'obiettivo di contribuire, con misure personalizzate, a risolvere i diversi tipi di esigenze che l'emergenza sta provocando.

Il Gruppo - annuncia una nota - si sta anche organizzando per affiancare alle moratorie sui prestiti già in essere e ai nuovi finanziamenti accordati dalle singole banche affiliate, l'assistenza sulle contribuzioni pubbliche, collaborando con le istituzioni per far pervenire ai destinatari finali le agevolazioni che saranno definite. (ANSA).