Leo, 'fisco più friendly per riportare società in Italia'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Sulla fiscalità internazionale il governo vuole "fare in modo di creare un ambiente molto più friendly per i soggetti che vogliono venire in Italia, siano esse persone fisiche siano esse società". Lo afferma il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, intervenendo a un convegno.

"Per le strutture societarie - ha spiegato Leo - pensiamo a meccanismi che dovrebbero rientrare nel perimetro di una cooperazione legata a una riduzione di aliquota, nel momento in cui un soggetto italiano che è andato all'estero o un soggetto all'estero che vuole tornare in Italia".

La misura, aggiunge "dovrà essere compatibile con l'introduzione della global minimum tax, perché dal primo gennaio del 2024 queste saranno le regole, ma sono regole che saranno applicabili a chi ha un fatturato che eccede i 750 milioni di euro, mentre invece per quelle che sono al di sotto dei 750 milioni si può pensare anche a una riduzione più robusta rispetto al 15%", che è quanto previsto dalla global, conclude Leo, "per fare in modo di riportare le imprese che sono andate via dall'Italia e riportarle in Italia, ma con l'obiettivo fondamentale quello della certezza del diritto, perché le due cose si devono sposare, riduzione di aliquota in mancanza di certezza del diritto, di regole chiare, certe e comprensibili, non rende appetibile il sistema tributario". (ANSA).