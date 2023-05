Intesa Inps-Comune Potenza per avvicinare istituto ai bisognosi

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - L'attivazione di iniziative per rendere più accessibili ed esigibili le prestazioni sociali dell'Inps a favore di chi, in condizioni disagiate, non ha rapporti con l'istituto: è questa la motivazione che ha portato alla firma, stamani, di un protocollo d'intesa tra l'Inps, rappresentato dalla direttrice regionale Benedetta Dito, il Comune di Potenza, firmatario il sindaco Mario Guarente, e la Caritas Diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, con la direttrice Maria Buoncristiano.

Il progetto, denominato "Inps per tutti" e già attivo in ambito nazionale, è stato pensato per il contrasto alla povertà e alla marginalità e ha previsto incontri formativi per gli operatori sociali del Comune, della Caritas, e delle associazioni di volontariato sociale per individuare le esigenze, i bisogni e le prestazioni di previdenza sociale, di chi vive in povertà, disagio o fragilità.

L'Inps effettuerà periodicamente un monitoraggio delle attività svolte e degli interventi per una valutazione di ulteriori iniziative. (ANSA).