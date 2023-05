Inps, 'piattaforma per agevolare la ricerca del lavoro'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), previsto dal decreto Lavoro con l'attuazione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, "consentirà l'interoperabilità delle piattaforme digitali e il monitoraggio e controllo della nuova misura. I beneficiari occupabili attraverso la registrazione alla piattaforma accederanno a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento, progetti utili alla collettività e agli strumenti di politiche attive. L'intenzione è agevolare la ricerca di lavoro e rafforzare le competenze". Lo sottolinea il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi, durante l'audizione sul decreto in commissione Lavoro al Senato.

"Con uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro deve essere predisposto entro fine maggio un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme, individuando anche misure specifiche a tutela degli utenti", afferma ancora spiegando che "il lavoro dal punto di vista tecnico dovrà ancora essere affinato" per il via al sistema che "è realizzato dall'Inps sotto il coordinamento del ministero. Aver previsto questo sistema è un primo elemento foondamentale per realizzare una piattforma che incrocia domanda e offerta". (ANSA).