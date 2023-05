Inps, in due mesi +172mila contratti a tempo indeterminato (2)

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Complessivamente, indica l'Osservatorio Inps, per quanto riguarda le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi due mesi dell'anno si registra una flessione per i contratti di somministrazione a termine (-14%); registrano invece una crescita le assunzioni con contratto di lavoro intermittente (+12%) e stagionale (+5%) e con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (+8%).

Le trasformazioni da tempo determinato nei primi due mesi del 2023 sono state 174mila, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+9%). In flessione invece le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (19mila, -9% rispetto all'anno precedente).

Le cessazioni del mese di gennaio e febbraio registrano una contrazione per i contratti a tempo indeterminato (-12%), contratti in apprendistato (-6%), contratti in somministrazione (-5%); in aumento invece le cessazioni di contratti intermittenti (+8%) e di contratti a tempo determinato (+1%); sostanzialmente stabili quelle di contratti stagionali.

Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, a febbraio risulta pari a +443mila posizioni di lavoro, in aumento rispetto a quello registrato a gennaio. (ANSA).