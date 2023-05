Gkn: cig in deroga per lavoratori Campi fino a fine 2023

(ANSA) - CAMPI BISENZIO, 18 MAG - Il ministero del Lavoro ha concesso la Cassa integrazione in deroga a Qf Spa, società in liquidazione proprietaria della fabbrica ex-Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), fino al 31 dicembre 2023. Lo annuncia in una nota la Fiom-Cgil, che chiede di "procedere velocemente all'individuazione di uno o più soggetti industriali in grado di portare attività produttive e di dare un futuro ai lavoratori", chiede "l'immediato ritiro della procedura di liquidazione volontaria", e di "convocare immediatamente il tavolo di crisi" al Mimit.

L'approvazione della Cig, spiega la Fiom, è stata comunicata dal liquidatore di Qf Spa ai lavoratori. "Posto che come Fiom - afferma il sindacato - abbiamo fin dall'inizio della vertenza Gkn chiesto la disponibilità di un ammortizzatore sociale, ribadiamo che lo stesso deve avere esclusivamente come obiettivo la tutela occupazionale e il rilancio del sito di Campi Bisenzio. E' necessario inoltre che l'Inps velocizzi il pagamento diretto della cassa integrazione per dare una immediata risposta al forte disagio economico e sociale dei lavoratori che da 8 mesi non percepiscono gli stipendi da parte della Qf". (ANSA).