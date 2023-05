Ex Ilva:Brigati (Fiom), 'aumento Cigs,Morselli destabilizza'

(ANSA) - TARANTO, 18 MAG - "Quanto avvenuto nelle ultime ore con l'aumento indiscriminato della cassa integrazione è il solito metodo utilizzato dall'amministratore delegato di Arcelor Mittal, con cui prova a destabilizzare, ancora una volta, i lavoratori di Acciaierie d'Italia con l'obiettivo di rendere sempre più complicata la risoluzione della vertenza ex Ilva". Lo afferma il segretario generale della Fiom Cgil di Taranto Francesco Brigati, aggiungendo che "il 'metodo Morselli' è ormai obsoleto e alla lunga non ha più nemmeno l'effetto sorpresa. È del tutto evidente che la replica della Morselli alle dichiarazioni del presidente di Federacciai segnalano una certa irritabilità legata ad una possibile discussione in merito ai nuovi assetti societari e soprattutto alla futura gestione del gruppo e della transizione ecologica".

L'ad di Arcelor Mittal, attacca Brigati, "con il solito refrain, utilizzato in più occasioni per creare tensioni e confusione tra i lavoratori, prova a ricattare il governo che puntualmente è intervenuto andando in soccorso alle esigenze della multinazionale garantendole risorse economiche e decreti d'urgenza a salvaguardia della produzione".

Secondo il segretario Fiom, "non ci potrà mai essere una transizione giusta se la gestione continuerà a rimanere nelle mani di chi utilizza i lavoratori come clava per puri tornaconti personali. Bisogna intervenire subito e accelerare sull'intervento pubblico, quest'ultima unica soluzione per avviare una seria discussione sul futuro del gruppo, a partire dal piano industriale e ambientale". (ANSA).