Ex Ilva: Uilm, aumenta cigs, questa è la gestione dei paradossi

(ANSA) - TARANTO, 18 MAG - "Si avvia l'Afo 2 e aumentano i lavoratori in cassa integrazione: continua così il paradosso della gestione di Acciaierie d'Italia. Ieri sera, senza alcun preavviso, decine di lavoratori sono stati collocati in cigs, anche gli addetti alla sicurezza degli impianti. Le denunce che avevamo manifestato nella mancata sottoscrizione dell'accordo di Cigs dello scorso marzo si stanno trasformando in realtà confermando la continuità di una gestione aziendale fallimentare dal punto di vista occupazionale e sociale". Lo afferma Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm e coordinatore del settore della siderurgia, asserendo che "la ripartenza dell'Afo 2 senza la messa in marcia degli altri impianti per la verticalizzazione è una condizione che non porta nessun vantaggio ad Acciaierie d'Italia, né sotto il profilo occupazionale, con il rientro a lavoro di centinaia di lavoratori, né economico e industriale. Solo un piano industriale, con una diversa governance e un impegno concreto del governo può dare la certezza di un rilancio industriale, ambientale e sociale vero all'ex Ilva".

A proposito dell'accordo separato sulla proroga della cassa integrazione, Gambardella osserva che "la Uilm non è caduta nel tranello dello scambio di un rateo di tredicesima rispetto al rischio di esuberi strutturali e l'aumento del numero dei lavori in Cigs conferma che si sta andando nella direzione che avevamo denunciato e di cui noi non ci siamo resi complici e non ci siamo fatti illudere. Nelle prossime ore assumeremo le decisioni su ulteriori iniziative da mettere in campo in continuità con quelle già assunte". (ANSA).