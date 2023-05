Confindustria,Ue danneggia il settore del riciclo italiano

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "La scelta di adottare lo strumento giuridico del Regolamento (direttamente vincolante) in luogo di una Direttiva e di favorire il riuso a scapito del riciclo" rappresenta, spiega Francesca Mariotti, "un ingiustificato cambio di rotta da parte della Commissione, che fino ad oggi non ha mai imposto agli Stati membri un'unica soluzione per perseguire gli scopi di carattere ambientale prefissati dal legislatore Ue".

Confindustria sostiene che il riutilizzo degli imballaggi riduca il livello di igiene degli alimenti, faccia consumare più acqua ed energia per il lavaggio e porti a maggiori sprechi di alimenti. Puntare sul riuso degli imballaggi col sistema di deposito cauzionale (Drs), per l'associazione rischia di "vanificare gli sforzi e gli investimenti compiuti dai settori industriali e dai Paesi più virtuosi che hanno condotto ad oggi al raggiungimento e al superamento degli obiettivi europei di riciclo degli imballaggi".

Secondo Confindustria "il Regolamento non dovrebbe né promuovere, né obbligare, gli Stati Membri ad adottare un modello unico come il deposito cauzionale, ma dovrebbe piuttosto consentire che vi sia un'articolazione di differenti sistemi nazionali". (ANSA).