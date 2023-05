Confcommercio, verso rientro inflazione ma restano incognite

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Dopo il rimbalzo di aprile l'inflazione è attesa tornare sul percorso di progressivo rientro. Lo afferma Confcommercio nell'ultima congiuntura, stimando per maggio un aumento dello 0,5% congiunturale e una crescita del 7,8% nel confronto annuo. L'andamento degli ultimi mesi, meno favorevole rispetto alle attese, "continua a riflettere le turbolenze che ancora attraversano il mercato degli energetici e il progressivo trasferimento alla fase finale delle tensioni che si erano accumulate nei mesi precedenti", sottolinea l'associazione.

I primi segnali di un rallentamento dell'inflazione di fondo "portano ad ipotizzare un consolidamento della tendenza al rientro, che dovrebbe portare in autunno a tassi di crescita dei prezzi al consumo più prossimi agli obiettivi della politica monetaria. Non mancano, comunque, le incognite sull'andamento dei prezzi di alcune voci di spesa, che rientrano nell'insieme dei consumi obbligati, meno comprimibili rispetto agli energetici. Anche questo potrebbe contribuire a limitare le possibilità di spesa delle famiglie su altre voci", prosegue Confcommercio. (ANSA).