Coldiretti, in 2 mesi +318% import di grano dall'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Le importazioni in Italia di grano proveniente dall'Ucraina sono aumentate del 318% per un quantitativo pari a circa 90 milioni di chili nel primo bimestre del 2023. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi due mesi dell'anno in riferimento al deragliamento del treno che trasportava grano in Crimea e dopo la proroga di 2 mesi dell'accordo Onu per il trasporto di cereali dal Mar Nero raggiunto tra Russia e Ucraina. Un'intesa importante, sottolinea la Coldiretti, per garantire gli approvvigionamenti nei Paesi più poveri ma ora è necessario evitare speculazioni e distorsioni commerciali provocate dall'afflusso di grano ucraino sul mercato europeo. In Italia infatti, precisa la Coldiretti, le quotazioni del grano tenero sono crollate del 30% nell'ultimo anno, su valori che scesi ad appena 26 centesimi al chilo.

Solo il 55% dei prodotti agricoli che hanno lasciato l'Ucraina dopo l'accordo hanno raggiunto i Paesi in via di sviluppo, come quelli del Nord Africa e dell'Asia, ricorda la Coldiretti sulla base dei dati del Centro Studi Divulga sui prodotti agricoli partiti da agosto 2022 a febbraio 2023 dai porti di Chornomorsk (36,4% del totale), Yuzhny (35,8%) e Odessa (27,8%). (ANSA).