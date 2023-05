Camera commercio Taranto, grande impegno su sviluppo sostenibile

(ANSA) - TARANTO, 18 MAG - Si è svolto oggi nella sala Resta della cittadella delle imprese di Taranto il primo degli eventi organizzati dalla locale Camera di commercio, insieme a numerosi partner istituzionali e non profit, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso da Asvis. "Misurare per conoscere, educare, curare e governare i processi secondo complessità", questo il tema del convegno realizzato con il centro di cultura per lo sviluppo "G. Lazzati" e Rete dei comuni sostenibili.

"Anche quest'anno, com'è tradizione dal 2017, partecipiamo al Festival Asvis, parlando - ha detto il commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli - di uno dei temi a noi più cari: quel Bes-Benessere equo e sostenibile che ha aperto in Camera di commercio la riflessione sui nuovi modelli di sviluppo del territorio, generando molte esperienze fra le quali Oikos, progetto sotto il quale si svolgono le molteplici azioni camerali a favore della sostenibilità". Solo nel 2022, aggiunge Chiarelli, "abbiamo promosso direttamente o sostenuto almeno 12 iniziative su questi argomenti".

Il segretario generale, Claudia Sanesi, ha raccontato l'esperienza di Taranto Bes City, avviata dall'Ente camerale sin dal 2013. "Sono passati ormai dieci anni - ha affermato - da quando, in un momento particolarmente drammatico per l'area tarantina, ci siamo letteralmente innamorati del Bes". "Abbiamo portato avanti questo lavoro, incardinandolo nel nostro più ampio progetto Oikos-La casa dell'economia civile, e oggi rinnoviamo il nostro impegno - ha concluso - anche sotto il profilo statistico oltre che istituzionale, a proseguire sulla strada della lettura multidimensionale del nostro territorio".

