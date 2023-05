ANSA-FOCUS/Senato boccia direttiva green sull' Autotrasporto

(di Simonetta Dezi) (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Le proposte di regolamento di Bruxelles per la transizione green incassano dal Senato un'altra bocciatura. Dopo le raccomandazioni sugli imballaggi, la commissione Politiche dell'Ue rimanda al mittente anche le regole auspicate dall'Europa per le emissioni di CO² dei mezzi pesanti. La risoluzione, approvata con 11 voti favorevoli della maggioranza, è analoga alla precedente e contiene una proposta contraria e motivata: "la strada da percorrere - precisa la Lega - deve essere realistica e non a scapito della nostra economia".

Il documento chiede di allungare i tempi per lo stop ai veicoli in commercio che l'Europa fissa al 2030 per gli autobus cittadini e entro il 2040 per il taglio sostanziale degli altri mezzi pesanti. Inoltre si ritiene fondamentale un piano di incentivi pubblici europei.

La presa di posizione parlamentare piace a Fai-Conftrasporto, "recepisce - fa sapere la Federazione degli Autotrasportatori Italiani- le istanze e le preoccupazioni da noi espresse".

Tuttavia, l'Italia, almeno agli occhi dell'Europa, continua a puntare i piedi sulla rivoluzione verde, tentando di allungare i tempi per la sfida ecosostenibile. Non ha funzionato con la proposta per le auto green, che sancisce lo stop ai carburanti diesel e benzina dal 2035, approvata a Bruxelles lo scorso marzo, nonostante la nostra astensione. Il Senato oggi torna alla carica con i mezzi pesanti con questa risoluzione che ha una doppia funzione: è un parere motivato al parlamento europeo e potrebbe contribuire a bloccare, insieme ad altri Paesi, la proposta di regolamento, se si raggiungesse un terzo di pareri contrari tra le nazioni chiamate ad esprimersi; al tempo stesso è un atto di indirizzo interno per il governo. La commissione del Senato, ritiene che la proposta Ue ponga "obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente ambiziosi", e inoltre non sia rispettosa "dei principi di sussidiarietà e proporzionalità". La sussidiarietà sarebbe violata perché nei documenti della Commissione europea, non sono "adeguatamente dimostrati né la necessità dell'intervento europeo, né il suo valore aggiunto". Mentre la violazione della proporzionalità riguarda l'introduzione di "pesanti oneri di adeguamento alla nuova normativa, senza sufficienti giustificazioni per i costruttori, per il settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e per le filiere dei biocombustibili avanzati". "E' necessario che le direttive europee vengano rispettate da tutti", sottolinea la senatrice Elena Murellli (Lega), relatrice della risoluzione. "E' inutile - aggiunge -mettere i paletti alle nostre aziende se questi paletti non vengono rispettati dal resto del mondo. Ci sono Paesi che sono più grandi e inquinano molto più dell'Europa". (ANSA).