++ Commissione Senato boccia direttiva green Ue su autotrasporto

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Rivedere i tempi e stabilire un piano di incentivi europei per attuare le nuove regole di Bruxelles sulle emissione di Co2 dei mezzi pesanti. La commissione Politiche dell'Ue del Senato boccia, con una risoluzione passata con 11 voti di maggioranza, la direttiva europea che si inserisce nel quadro della transizione green. "Si rispedisce all'Europa - scrive la Lega in una nota - il regolamento con una proposta contraria e motivata: la strada da percorrere deve essere realistica e non a scapito della nostra economia". L'Ue prevede uno stop agli autobus entro il 2030 e un taglio sostanziale degli altri mezzi pesanti entro il 2040. (ANSA).