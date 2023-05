++ Bankitalia 'flat tax poco realistica in paese con welfare' ++

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il modello prefigurato dalla delega fiscale come punto di arrivo - un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale - potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica". Lo afferma il Capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia Giacomo Ricotti in audizione alla commissione finanze della Camera secondo cui "comunque ne andranno attentamente valutati gli effetti redistributivi". Nelle more dell'introduzione della flat tax, l'estensione dei regimi sostitutivi potrebbe ridurre l'equità del sistema." (ANSA).