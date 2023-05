Welfare, da Regione Puglia 37 milioni per disabili e anziani

(ANSA) - BARI, 17 MAG - La Regione Puglia ha approvato una delibera per stanziare ulteriori 37 milioni per la copertura finanziaria dei "Buoni servizio" per persone non autosufficienti, disabili e anziani a partire dal prossimo primo luglio fino al 30 giugno 2024. "Il Buono servizio - spiega l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - si configura come una misura cardine nel panorama del sistema di Welfare regionale, in quanto rappresenta dal 2014 l'unico strumento economico a sostegno della domanda di servizi a ciclo diurno, domiciliari e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, da parte delle famiglie più deboli, sotto il profilo socio-economico, della popolazione pugliese. Parliamo di uno strumento per il sollievo dal carico di cura familiare, per cui la volontà della Giunta è stata quella di confermare la misura anche per il settennio di programmazione 2021/2027 dei Fondi FESR e FSE. Il 30 giugno si concluderà la settima annualità operativa e per provvedere all'approvazione di un nuovo Avviso Pubblico è stato avviato nei mesi scorsi un tavolo di concertazione con i sindacati e i soggetti gestori, in cui sono state definite nuove intese".

(ANSA).