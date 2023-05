Urso, la prossima settimana in Cdm ddl sul Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "La prossima settimana presenterò in Cdm la proposta di legge quadro sul made in Italy, che affonterà il tema dello sviluppo dell'eccellenza italiana. Conterrà norme sulla formazione e le competenze, il liceo sul Made in Italy, che sarà attivo dall'anno scolastico 2024-25, il Fondo sovrano sul made in Italy, per sostenere le imprese nell'approvvigionamento delle materie prima, la sburocratizzazione e semplificazione, per permettere alle imprese di utilizzare le risorse che ci sono nel paese, penso ai settori del legno, dell'arredo, della ceramica e del tessile.

Sono iniziative a 360 gradi per dare nuovo carburante al made in Italy, che è il traino della ripresa del paese". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum PA a Roma. (ANSA).