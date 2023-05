Urso, la giornata del made in Italy è la giornata dell'orgoglio

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Istituiamo la giornata del made in Italy, la giornata dell'orgoglio del prodotto e dell'impresa, della cultura e del modello italiano nel mondo". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Pa parlando della legge quadro sul made in Italy. Il ministro la definisce "un punto di svolta per questo Paese che pone finalmente al centro le filiere di eccellenza".

"Il made in Italy - dichiara il ministro - è il marchio di qualità del prodotto italiano e con la legge quadro noi affronteremo le questioni che riguardano la formazione con l'istituzione dei licei del made in Italy che già nell'anno scolastico del 2024-2025 sarà possibile aprire in ogni distretto industriale italiano con le peculiarità professionali di quel distretto".

"Affrontiamo il tema quindi delle competenze e della formazione - aggiunge Urso - mettendo anche a sistema tutto quello che lodevolmente fanno le imprese e le associazioni professionali e i distretti italiani con il sistema pubblico formativo. Istituiamo un fondo sovrano sulle filiere del made in Italy per implementare e sostenere le imprese nell'intera fase della produzione fin dall'approvvigionamento delle materie prime. E affronteremo le pratiche della semplificazione e sburocratizzazione per permettere di utilizzare le materie prime che abbiamo in questo paese". (ANSA).