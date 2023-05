Tardiola (Inail), infortuni sottostimati per il lavoro nero

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "Il lavoro nero espone di più i lavoratori al rischio di infortuni. Noi quei dati non li leggiamo, li possiamo solo stimare scoprendo che il tasso infortunistico regionalizzato in settori come l'edilizia è più alto al Centro-Nord rispetto al Sud". Lo ha detto Andrea Tardiola, direttore generale Inail, a margine del Forum della prevenzione in corso a Bari.

"Questo significa che al Sud c'è una maggiore diffusione di lavoro informale che nasconde molti infortuni - ha aggiunto - e che i casi, soprattutto quelli non mortali, sono sottostimati".

Tardiola ha inoltre chiarito che "il lavoro precario e quello meno strutturato, anche se formale, comporta comunque maggiori rischi a causa del minore investimento sulla formazione".

(ANSA).