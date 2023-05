Tardiola (Inail), infortuni calano nel primo trimestre 2023

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "I dati nazionali del primo trimestre del 2023 registrano una diminuzione degli infortuni sul lavoro.

Il fenomeno è dovuto alla fine della pandemia". Lo ha detto Andrea Tardiola, direttore generale Inail, a margine del Forum della prevenzione in corso a Bari. "Lo scorso anno si registravano ancora numerosi casi legati al Covid, ovvero contagi in circostanze lavorative - ha aggiunto -. Quest'anno il dato si sta sgonfiando". Tardiola ha però evidenziato che "resta lo zoccolo duro che ci trasciniamo da dieci anni, ovvero un numero elevato di infortuni mortali, circa mille all'anno, per la statistica tre al giorno". "Gi infortuni più drammatici - ha precisato - sono concentrati in un numero limitato di aziende piccole e piccolissime. Occorre quindi far crescere una diffusa cultura della sicurezza". (ANSA).