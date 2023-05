Tardiola (Inail), in Puglia area Taranto più esposta a infortuni

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "In Puglia l'area più sensibile al fenomeno degli infortuni sul lavoro è quella di Taranto, legata all'ex Ilva che da sempre pone problemi di equilibrio fra sicurezza, lavoro e salute". Lo ha detto Andrea Tardiola, direttore generale Inail, a margine del Forum della prevenzione in corso a Bari. "Taranto - ha aggiunto - nell'arco di 50 anni ha registrato decine di incidenti mortali sul lavoro e casi di malattie professionali". Per Tardiola "la Puglia presenta anche caratteristiche di filiera economica, come l'agricoltura, che è un settore particolarmente esposto al rischio infortunistico".

La regione è però "un laboratorio di innovazione interessante".

Proprio in Puglia, ha detto Tardiola, "è stata progettata la app ScacciaRischi, scaricabile sugli app store per cellulari, che usando le tecniche del gaming educa ragazzi e i bambini a riconoscere i rischi di ambiente domestico. E' una sorta di palestra ed è stata premiata sia dal Forum Pa a Roma sia dal Politecnico di Milano". (ANSA).