Tardiola (Inail), in edilizia incidenti come cento anni fa

(ANSA) - BARI, 17 MAG - "I settori più esposti agli infortuni sul lavoro in Italia sono quelli più tradizionali, come costruzioni e agricoltura. Ma anche quelli nei quali si movimentano carichi pesanti, come la logistica". Lo ha detto Andrea Tardiola, direttore generale Inail, a margine del Forum della prevenzione in corso a Bari.

"Sono anche significativi gli incidenti, anche gravi, in itinere - ha aggiunto -. Sono legati al mondo dei trasporti o alla necessità di spostarsi da casa ai luoghi di lavoro". Per Tardiola il dato più drammatico riguarda però l'edilizia: "Il numero è costante da sempre - ha denunciato -. Cadere dall'alto o rimanere schiacciati da un peso è una dinamica che accadeva cento anni fa, rispetto alla quale questo Paese ha sviluppato qualsiasi tipo di dispositivo di protezione e di sicurezza".

"Questo - ha chiarito - vuol dire che occorre operare con iniziative di educazione, in favore di aziende e lavoratori, per spingere ad adottare questi dispositivi di protezione". Tardiola invita a "evitare comportamenti scorretti a causa dei quali si presume che la grande esperienza maturata in tanti anni di lavoro sia un fattore di protezione". (ANSA).