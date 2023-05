Tajani, ho confermato all'Abi l'impegno a nuovi investimenti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Al Comitato esecutivo dell'Abi ho confermato il mio impegno e del Governo a rendere l'Italia sempre più attrattiva verso nuovi investimenti. Il sistema bancario è fondamentale per l'internazionalizzazione delle imprese per sostenere e promuovere l'export". Lo scrive in un tweet il ministero degli Affari Esteri Antonio Tajani. (ANSA).