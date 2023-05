Sostenibilità, l'Ocse valuta la strategia dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, sta effettuando una valutazione esterna basata sui punti principali e la strategia intrapresa dalla Provincia di Bolzano per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano strategico di sostenibilità della Provincia di Bolzano, "Everyday for Future".

A Palazzo Widmann si è tenuto il secondo incontro con le parti interessate, a cui hanno partecipato rappresentanti della Provincia, delle Comunità comprensoriali e dei Comuni, nonché dei settori della ricerca, dell'economia, dell'ambiente e del sociale. "L'obiettivo del workshop era quello di discutere insieme agli 'stakeholder' i primi risultati e le raccomandazioni rivolte dall'Ocse", spiega Klaus Egger, responsabile per la sostenibilità della Provincia.

L'obiettivo del processo di valutazione è di misurare il livello di impegno intrapreso dall'Alto Adige in materia di sostenibilità rispetto alla media nazionale e ai concorrenti internazionali, promuovendo lo scambio di esperienze di "best practice" con altre Regioni e riunendo, allo stesso tempo, i diversi 'stakeholder' per discutere e avviare ulteriori passi verso uno sviluppo sostenibile".

Già nel 2022 e nella primavera del 2023, rappresentanti dell'Ocse di altre Regioni europee hanno raccolto dati, tramite questionari e interviste, sondando le attitudini e le esigenze degli 'stakeholder' altoatesini. I primi risultati sono ora disponibili e sono stati oggetto del confronto. Il progetto si concluderà nell'autunno 2023 con la presentazione del rapporto Ocse. (ANSA).