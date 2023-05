Regionalrat stoppt automatischen Istat-Inflationsausgleich

(ANSA) - BOZEN, 17 MAG - Der Regionalrat Trentino-Südtirols hat einen Abänderungsantrag gutgeheißen, der den automatischen Istat-Inflationsausgleich für die Vergütungen der Regionalratsabgeordneten abschafft. Der Vorschlag, der von der Mehrheit ausgearbeitet worden war, ist vom Fraktionssprecher der Lega, Mirko Bisesti vorgelegt worden und bezieht sich auf einen der drei Gesetzentwürfe, der in der vergangenen Sitzungsreihe bereits vorgestellt worden war. Es handelt sich um den Gesetzentwurf von Filippo Degasperi (Onda Civica-Misto).

Degasperi erklärte dazu, dass er einen solchen Abänderungsantrag nicht mittragen könne und dass er deshalb den gesamten Gesetzentwurf zurückziehen wolle. Bisesti erklärte daraufhin, der er den besagten Gesetzentwurf selbst vorlegen wollen, eine Vorgangsweise, die der Präsident des Regionalrates Josef Noggler als konform mit der Geschäftsordnung erklärte.

Der von Bisesti in seinem Abänderungsantrag vorgesehene Ausgleich bezieht sich auf dieselbe Regelung, die für das Personal der Region vorgesehen ist und für die Abgeordneten in Ruhestand, ist dieselbe Anpassung vorgesehen, wie für alle anderen Angestellten in Pension.

Der Abänderungsantrag ist mit 30 Ja-Stimmen verabschiedet worden. Das entsprechende Regionalgesetz wird in der Juni-Sitzungsreihe vollinhaltlich behandelt. (ANSA).