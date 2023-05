Maltempo:Bcc Romagnolo,chiuse alcune filiali,domani riaprono

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Banca Bcc Romagnolo, a causa del maltempo che ha investito la regione, ha chiuso temporaneamente le filiali di Sant'Angelo di Gatteo, Gambettola, Diegaro, Via Savio e Ronta di Cesena. La filiale di San Mauro Pascoli è aperta ma non ci sono collegamenti di rete, quindi i servizi sono temporaneamente sospesi. Da domani si dovrebbe tornare a regime con tutte le filiali aperte. L'istituto cooperativo ha quindi avviato una raccolta fondi da destinare alle popolazioni cesenati e dei territori limitrofi colpite dalle esondazioni del fiume Savio e dei corsi d'acqua minori. Lo si legge in una nota.

"Siamo in contatto con il Comune, con la Protezione Civile, con la Croce Rossa e al momento la destinazione esatta della raccolta fondi deve essere ancora definita - interviene il Direttore Generale Daniele Bagni - Sarà nostra premura comunicarlo a tutti appena l'urgenza sarà rientrata e verrà il momento di ricostruire. Per ora restiamo in ascolto e a disposizione siamo molto attenti a questa catastrofe che ci ha colpito tanto da vicino". (ANSA).