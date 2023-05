Maltempo, per i commercialisti serve l'altolà alle scadenze

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Quella che si sta verificando in Emilia-Romagna e Marche, a causa del forte maltempo, è una vera e propria tragedia. Esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i cittadini e a tutti i nostri iscritti colpiti da questa drammatica emergenza. Crediamo sia giusto essere in questo momento al fianco dei contribuenti e dei colleghi e, anche per questo motivo, abbiamo già avanzato all'Agenzia delle Entrate, confidando in un solerte accoglimento, la richiesta di sospensione di tutte le scadenze fiscali per le zone colpite dall'alluvione".

È quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. (ANSA).