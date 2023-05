Maltempo: Confcommercio si mobilita per l'Emilia Romagna

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "A nome di Confcommercio esprimo solidarietà e vicinanza ai territori, alle popolazioni, alle associazioni del nostro sistema, alle imprese del commercio del turismo, dei servizi, dei trasporti e ai professionisti che in queste ore stanno affrontando gli effetti devastanti dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Come già avvenuto in passato in occasione di eventi naturali drammatici stiamo organizzando una task force con l'obiettivo di fornire un sostegno immediato e concreto alle popolazioni e alle attività economiche colpite". Così il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sulla situazione maltempo in Emilia Romagna.

Confcommercio - si legge in una nota - si sta muovendo, in coordinamento con la Fondazione Orlando e con la Protezione civile, anche in base ad un protocollo recentemente sottoscritto, per l'azione di supporto e di assistenza alle imprese e alle attività del terziario di mercato anche tramite un presidio mobile. (ANSA).