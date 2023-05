Made in Italy: Lega,bene il documento a difesa nostre eccellenze

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "L'approvazione, oggi, del documento di sintesi dell'indagine conoscitiva sul Made in Italy è un passo importante verso la tutela dei nostri prodotti, delle aziende e dei consumatori italiani. Con questo testo, frutto dell'ottimo lavoro svolto dal presidente Alberto Gusmeroli, si chiude il ciclo di audizioni che per mesi abbiamo condotto in Commissione Attività Produttive nell'ambito di un'indagine fortemente voluta dalla Lega. Si tratta di un contributo importante che abbiamo già messo a disposizione del governo e del Parlamento per intervenire con misure a sostegno delle eccellenze produttive italiane, dei marchi e della loro valorizzazione all'estero". Lo sottolinea la deputata della Lega Giorgia Andreuzza, capogruppo in Commissione Attività produttive alla Camera, insieme ai colleghi Andrea Barabotti, Salvatore Marcello Di Mattina e Luca Toccalini. "A partire dal fondo nazionale dedicato allo sviluppo delle filiere del Made in Italy per garantire livelli d'eccellenza del prodotto italiano. Siamo convinti che questo sia un asset strategico in chiave di rilancio della ripresa economica in un contesto sempre più globalizzato".

"Crediamo sia prioritario - concludono - in quest'ottica, sostenere con coraggio e convinzione le nostre aziende, con provvedimenti in grado di stimolare la loro competitività e il loro potenziale valore, ma allo stesso tempo prevedere strumenti idonei a sostenere la lotta alla contraffazione". (ANSA).