Indirizzo del liceo scienze umane confluirà in Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - A partire dall'anno scolastico 2024/2025 l'opzione economico sociale del liceo delle scienze umane confluirà nel nuovo percorso liceale Made in Italy. Lo si legge nella bozza del ddl sul Made in Italy. Resta ferma, per le classi successive alla prima, si precisa, "la prosecuzione ad esaurimento dell'opzione economico sociale". (ANSA).