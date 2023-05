Imprese e scuola, Confindustria con 4000 studenti in uno stadio

(ANSA) - FROSINONE, 17 MAG - "E' la prima volta che Confindustria riunisce quattromila studenti in uno stadio", a partire dalle scuole elementari e arrivati da tutt'Italia: la dg di Confindustria, Francesca Mariotti, lo sottolinea introducendo un nuovo appuntamento sull'orientamento, tappa del percorso contro il gap competenze-lavoro avviato da anni.

"Abbiamo qui quattromila ragazzi, poi artisti, imprenditori, sportivi. E due ministri: il ministro dell'Istruzione ed il ministro del Lavoro", dice il vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano, Giovanni Brugnoli, che da anni cura il progetto: "Così - dice - cerchiamo di dare veramente una traiettoria a tutto tondo per un tema così importante come quello dell'orientamento. Veniamo da un inverno demografico, abbiamo a disposizione pochi giovani, se non li formiamo correttamente c'è davvero un rischio per il nostro nostro Paese".

Ai giovani viene spiegato "che siamo un paese manifatturiero, che abbiamo bisogno di far crescere il loro talento ma con le giuste competenze ed in linea con i cambiamenti del mercato del lavoro" per colmare "un mismatch drammatico", il paradosso "di una impresa su due che non trova le competenze da assumere".

"Mai come in questa congiuntura economica le competenze sono un asset fondamentale della crescita": tra gli investimenti delle imprese "l'asset veramente strategico oggi è la formazione", (ANSA).