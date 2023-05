Energia: Agrusti, Pmi mirano a essere indipendenti dai prezzi

(ANSA) - PORDENONE, 17 MAG - "Numerose imprese sono già nella fase di avvio dei lavori grazie al bando energia della Regione.

Questa misura, se prolungata nel tempo, consentirà di raggiungere un livello importante di copertura dei fabbisogni energetici delle nostre Pmi - con una riduzione degli aggravi - rendendoci progressivamente indipendenti dalle oscillazioni del prezzo del Kwh". Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti durante un incontro con l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, in cui è stato presentato il nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di investimento produttivo nelle imprese che valorizzino lo sviluppo della tecnologia e l'innovazione.

"Attendiamo ora le norme attuative per le comunità energetiche - Nip, Ponterosso e altre singole realtà - che saranno ulteriore tassello per addivenire a una sostanziale indipendenza energetica", ha aggiunto Agrusti.

Rispetto al nuovo bando, il presidente di Caa ha detto che "può essere elemento di attrattività del sistema. Tutto questo - ha aggiunto - mi lascia immaginare un futuro positivo in un territorio che ha già la più alta crescita del Pil di tutta Italia, anche nella previsione del 2023". Agrusti ha concluso informando di un incontro avvenuto stamane con Ance con la quale "ci stiamo attrezzando per partecipare, nel nostro piccolo, ma organizzandoci bene, alla ricostruzione in Ucraina" ricordando al proposito le parole dell'ad di Metinvest, Yuriy Ryzhenkov, durante l'assemblea generale di Caa, quando aveva individuato proprio nell'associazione degli industriali dell'Alto Adriatico uno dei punti di riferimento per questa questione. (ANSA).